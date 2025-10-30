Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |20:34 WIB
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya? (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Bagaimana hukum memejamkan mata saat sholat? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya. 

Sholat merupakan tiang agama. Dalam seharinya, umat Islam diwajibkan menjalankan sholat waktu. 

Sebagai ibadah, sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk. Terkadang, agar khusyuk, ditemukan jamaah sholat dengan memejamkan mata. 

Terkait hal ini, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi menjelaskan saat sholat, disunnahkan untuk membuka mata dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Itu karena hal ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menggapai kekhusyukan sholat.

قوله: وسن إدامة نظر محل سجوده) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم، ويديمه إلى آخر صلاته، إلا فيما يستثنى

Artinya: “(Perkataannya: Dan disunnahkan terus memandang ke tempat sujud). Yaitu, seseorang hendaknya memulai pandangannya ke arah tempat sujud sejak awal takbiratul ihram dan menjaganya hingga akhir shalat, kecuali pada bagian-bagian tertentu.” (Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, [Beirut, Darul Kutubil Ilmiyah: 1995], juz I, hal. 312)

Namun, Syekh Abu Bakar Syatha menjelaskan, kesunnahan membuka mata dan memandang ke tempat sujud saat sholat dapat berubah. Dalam kondisi tertentu, memejamkan mata justru bisa menjadi sunnah, bahkan wajib. Berikut ini adalah hukum memejamkan mata ketika sholat, sebagaimana melansir laman Kemenag, Kamis (30/10/2025):

1. Mubah (Boleh)

Pada dasarnya, memejamkan mata saat sholat hukumnya boleh dan tidak makruh karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Namun, perbuatan ini menyalahi yang lebih utama (khilaful awla) sebab ketika menunaikan sholat lebih diutamakan membuka mata dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud.

2. Makruh

Memejamkan mata hukumnya makruh ketika menunaikan ibadah sholat di tempat yang berbahaya. Misalnya di lokasi yang banyak binatang buas, perampok, dan sejenisnya. Membuka mata lebih diutamakan demi menjaga keselamatan jiwa dan raga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Agama Islam islam Sholat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184300/sholat-o3bm_large.jpg
Tata Cara Sholat Jenazah, Lengkap dengan Niat dan Doanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183347/sholat-Thf8_large.jpg
Syarat dan Bacaan Niat Sholat Qashar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/330/3182054/sholat-YxJv_large.jpg
Sholat Tahajud Berjamaah, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844/sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/330/3179727/sholat-3hNq_large.jpg
Ada Najis di Pakaian, Sholat Tetap Sah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178585/sholat-9VNW_large.jpg
Menelan Sisa Makanan saat Sholat, Ini Hukumnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement