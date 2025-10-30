Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?

JAKARTA - Bagaimana hukum memejamkan mata saat sholat? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya.

Sholat merupakan tiang agama. Dalam seharinya, umat Islam diwajibkan menjalankan sholat waktu.

Sebagai ibadah, sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk. Terkadang, agar khusyuk, ditemukan jamaah sholat dengan memejamkan mata.

Terkait hal ini, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi menjelaskan saat sholat, disunnahkan untuk membuka mata dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Itu karena hal ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk menggapai kekhusyukan sholat.

قوله: وسن إدامة نظر محل سجوده) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم، ويديمه إلى آخر صلاته، إلا فيما يستثنى

Artinya: “(Perkataannya: Dan disunnahkan terus memandang ke tempat sujud). Yaitu, seseorang hendaknya memulai pandangannya ke arah tempat sujud sejak awal takbiratul ihram dan menjaganya hingga akhir shalat, kecuali pada bagian-bagian tertentu.” (Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, [Beirut, Darul Kutubil Ilmiyah: 1995], juz I, hal. 312)

Namun, Syekh Abu Bakar Syatha menjelaskan, kesunnahan membuka mata dan memandang ke tempat sujud saat sholat dapat berubah. Dalam kondisi tertentu, memejamkan mata justru bisa menjadi sunnah, bahkan wajib. Berikut ini adalah hukum memejamkan mata ketika sholat, sebagaimana melansir laman Kemenag, Kamis (30/10/2025):

1. Mubah (Boleh)

Pada dasarnya, memejamkan mata saat sholat hukumnya boleh dan tidak makruh karena tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Namun, perbuatan ini menyalahi yang lebih utama (khilaful awla) sebab ketika menunaikan sholat lebih diutamakan membuka mata dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud.

2. Makruh

Memejamkan mata hukumnya makruh ketika menunaikan ibadah sholat di tempat yang berbahaya. Misalnya di lokasi yang banyak binatang buas, perampok, dan sejenisnya. Membuka mata lebih diutamakan demi menjaga keselamatan jiwa dan raga.