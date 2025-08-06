Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Sayyidul Istighfar: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:51 WIB
Bacaan Sayyidul Istighfar: Arab, Latin, dan Terjemahannya
Bacaan Sayyidul Istighfar: Arab, Latin, dan Terjemahannya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Istighfar merupakan salah satu upaya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu yang bisa diamalkan adalah sayyidul istighfar.

Umat Islam patut mengetahui lafal sayyidul istighfar. Ini karena sayyidul istighfar merupakan lafal istighfar yang paling utama.

Sayidul istighfar memuat pengakuan nikmat dan dosa, melansir laman NU, Rabu (6/8/2025). Lafal istighfar terbaik ini juga mengandung pengakuan status penciptaan.

1. Bacaan Sayyidul Istighfar: Arab, Latin, dan Terjemahannya

Berikut bacaan sayyidul istighfar:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ. فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

Allâhumma anta rabbî, lâ ilâha illâ anta khalaqtanî. Wa anâ ‘abduka, wa anâ ‘alâ ‘ahdika wa wa‘dika mastatha‘tu. A‘ûdzu bika min syarri mâ shana‘tu. Abû’u laka bini‘matika ‘alayya. Wa abû’u bidzanbî. Faghfirlî. Fa innahû lâ yaghfirudz dzunûba illâ anta.

Artinya: “Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku. Tiada tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepada-Mu, aku mengakui segala nikmat-Mu padaku. Aku mengakui dosaku. Maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau,” (Lihat Sayid Utsman bin Yahya, Maslakul Akhyar, Cetakan Al-‘Aidrus, Jakarta).

2. Keutamaan Sayyidul Istighfar

Sayidul istighfar memiliki keutamaan. Itu karena keindahan dan bobot lafal pengakuan di dalamnya memberikan nilai khusus bagi pembacanya di sisi Allah SWT.

Rasulullah SAW mengungkapkan ganjaran khusus bagi umat yang mengamalkannya, baik pada pagi dan sore.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/618/3175044/istighfar-4kVz_large.jpg
Bacaan Istighfar Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/614/3181835//alquran-C57j_large.jpg
Bacaan Surat Yasin Ayat 38: Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/330/3180877//sholat-4tWH_large.jpg
4 Teladan Nabi Bungkam Orang Malas Ibadah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180844//sholat-MjQr_large.jpg
Ragu Sudah Baca Al Fatihah, Sholat Perlu Diulang? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/614/3180829//doa-pxhq_large.jpg
Kisah saat Rezeki Datangi Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180389//zakat-ZQmy_large.jpg
Dana Zakat Diberikan ke Nonmuslim, Bolehkah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement