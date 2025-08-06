Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

5 Bacaan Dzikir Pelunas Utang; Arab, Latin Lengkap dengan Artinya

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |10:50 WIB
5 Bacaan Dzikir Pelunas Utang; Arab, Latin Lengkap dengan Artinya
5 Bacaan Dzikir Pelunas Utang; Arab, Latin Lengkap dengan Artinya (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Utang menjadi salah satu persoalan hidup yang menghantui. Sejumlah bacaan dzikir yang diajarkan langsung Rasulullah SAW diyakini memiliki keutamaan dalam meringankan beban finansial. Hal ini termasuk dapat memudahkan pelunasan utang.

Dalam Islam, urusan antara pihak meminjam dan memberikan pinjaman diatur secara tertib. Disarankan pula untuk dicatat dengan jelas guna mencegah perselisihan di masa depan. 

Di samping itu, seseorang yang berutang juga dituntut melunasinya.

Dalam Alquran, Allah SWT memerintahkan manusia untuk mencatatnya jika mengutang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS Al Baqarah: 282).

‎يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ 

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya."

Setiap muslim dianjurkan senantiasa memanjatkan doa agar kehidupannya terbebas dari beban utang.

Berikut 5 bacaan dzikir pelunas utang, Arab, latin lengkap dengan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone pada Rabu (6/8/2025) :

1. Dzikir Hauqolah (Dibaca 1000x)

‎لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

Latin: La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adhim

Artinya: "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang mahatinggi dan mahaagung." 

2. Membaca Ya Kabiiru Antalladzi (Dibaca 7x)

‎يَا كَبِيْرُ اَنْتَ الَّذِى لَا يَهْتَدِى الْوَاصِفُونَ لِوَصْفِ عَظَمَتِهِ

Latin: Yaa Kabiiru antalladzii laa yahtadil waashifuuna liwashfi 'adhamatihi.

Artinya: "Ya Allah yang Maha Besar, tidak ada yang bisa mampu menyifati kehebatanMU, keagungan-MU.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
utang dzikir Zikir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/618/3178935/dzikir-esJ5_large.jpg
Bacaan Dzikir dan Doa Jumat Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/614/3178188/zikir-y02l_large.jpg
Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/614/3174621/dzikir-orZV_large.jpg
Bolehkah Dzikir Pakai Biji Tasbih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/618/3171892/dzikir-dKuN_large.jpg
Doa dan Dzikir Setelah Sholat Subuh Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/618/3171580/zikir-HmKp_large.jpg
Bacaan Dzikir Pagi Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/618/3171467/zikir-HTnP_large.jpg
Bacaan Dzikir Petang Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement