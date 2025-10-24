Bacaan Dzikir dan Doa Jumat Pagi

JAKARTA - Bacaan dzikir dan doa Jumat pagi bisa diamalkan. Amalan ini memiliki sejumlah keutamaan.

Pada hari Jumat terdapat waktu yang tepat untuk berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar segala sesuatu bisa dilancarkan dan mendapatkan ampunan-Nya.

Ibnu Qayyim Al Jauziah menjabarkan: “Di antara sekian banyak pendapat ada dua yang paling kuat, sebagaimana ditunjukkan dalam banyak hadits yang sahih, pertama saat duduknya khatib sampai selesainya shalat. Kedua, sesudah ashar, dan ini adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat tadi,” (Zadul Ma’ad Jilid I/389-390).

Dzikir juga bisa diamalkan pada Jumat pagi. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 41-42:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًاۙ ٤١ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ٤٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.

Dzikir dan Doa Jumat Pagi

Berikut bacaan dzikir dan doa pada Jumat pagi, sebagaimana dihimpun Okezone, Jumat (24/10/2025):

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

Latin: "Astaghfirullahal 'azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyum wa atubu ilaih."

Artinya: Hamba memohon kepada dzat yang tiada Tuhan selain Dia, Dia adalah Dzat Yang Maha Hidup, Maha Kekal dan hamba bertaubat kepada-Nya.

Hal ini berdasarkan hadits dari sahabat Anas bin Malik, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membaca 'Astaghfirullahal 'azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyyum wa atubu ilaih' sebanyak tiga kali pada Jumat pagi sebelum shalat Ghadat (Subuh), maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya walaupun (dosa itu) sebanyak buih di lautan." (HR. Ibnu Sinni).