HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |10:17 WIB
Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang
Waktu Terbaik untuk Baca Dzikir Pagi dan Petang (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Ada waktu terbaik untuk baca dzikir pagi dan petang. Waktu ini patut diketahui kaum muslim saat hendak mengamalkannya. 

Dzikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Amalan ini menjadi salah satu cara untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Bahkan, ada waktu dzikir khusus yang dianjurkan dibaca pada waktu tertentu, yaitu pada pagi dan petang hari.

Berikut waktu terbaik untuk baca dzikir pagi dan petang serta penjelasannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (21/10/2025): 

1. Dzikir Pagi

Waktu yang tepat untuk membaca dzikir pagi yaitu dianjurkan bakda sholat subuh hingga terbitnya fajar. Dalam  Surat Al Ahzab Ayat 42, Allah SWT berfirmanbukroh adalah waktu yang tepat untuk berdzikir.

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Dan bertasbihlah kepada-Nya pada saat bukroh dan ashiil." (QS Al Ahzab: 42)

Selanjutnya dalam Surat Ar-Rum,SWT berfirman:

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

"Bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari (waktu subuh)." (QS Ar-Rum: 17) 

 

Halaman:
1 2
