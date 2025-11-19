Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Dzikir dan Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Bahasa Arab dan Maknanya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |14:36 WIB
Bacaan Dzikir dan Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Bahasa Arab dan Maknanya
Bacaan Dzikir dan Wirid Setelah Maghrib Lengkap dengan Bahasa Arab dan Maknanya (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Bacaan dzikir dan wirid setelah maghrib lengkap dengan Arab, latin, dan maknanya akan diulas dalam artikel ini.  

Setelah sholat maghrib, umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan wirid. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Berikut bacaan zikir dan wirid yang dapat diamalkan setelah sholat Magrib, lengkap dengan Arab, latin, dan terjemahannya, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (19/11/2025):

1. Baca Istighfar (Memohon Ampunan)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِـيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat kepada-Nya."

Istighfar ini dianjurkan dibaca tiga kali setelah sholat fardu.

2. Baca Kalimat Tauhid

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Bacaan kalimat tauhid ini 3 kali setelah sholat maghrib.

3. Baca Doa Perlindungan dari Api Neraka

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka."

Dianjurkan 7 kali baca doa ini setelah sholat maghrib.

4. Baca Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas

Selanjutnya, umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing satu kali.

 

