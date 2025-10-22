Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa untuk Orang Meninggal yang Dibaca saat Takziah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |16:07 WIB
Bacaan Doa untuk Orang Meninggal yang Dibaca saat Takziah
Bacaan Doa untuk Orang Meninggal yang Dibaca saat Takziah (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada doa yang dapat dipanjatkan untuk orang meninggal yang dibaca saat takziah. Doa ini dibacakan agar almarhum atau almarhumah diberikan ampunan. 

1. Takziah

Secara bahasa, takziah berarti menyampaikan duka cita atau belasungkawa dan menyabarkan hati keluarga dan kerabat orang yang meninggal. Takziah bertujuan mendoakan dan memohon ampunan untuk almarhum atau almarhumah. 

Melansir laman NU, Rabu (22/10/2025), dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abdullah ibn Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

 مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ     

Artinya: “Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut,” (HR. at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

 مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْداً في الجَنَّةِ    

Artinya: Siapa saja yang bertakziah kepada orang yang kehilangan putranya, maka dia akan diberikan pakaian keagungan di surga,” (HR. at-Tirmidzi).

2. Doa saat Takziah

Berikut doa yang bisa dibaca saat takziah: 

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لمَيِّتِكَ

A‘dlamaLlâhu ajraka wa ahsana ‘azâ’aka wa ghafaraka li mayyitika  

Artinya: "Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan menjadikan baik musibahmu, dan mengampuni jenazahmu." (Lihat Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Adzkâr, Penerbit Darul Hadits, Kairo, Mesir)  

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Melayat Takziah Doa Kumpulan Doa
