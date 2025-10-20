Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa agar Rumah Dijauhi Ular

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |18:21 WIB
Bacaan Doa agar Rumah Dijauhi Ular
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Ular kerap menimbulkan rasa takut bagi orang-orang, apalagi saat hewan melata ini ditemukan di dalam rumah atau disekitarnya. Ular yang berbisa dan dapat menyebabkan bahaya membuat banyak orang mencari cara untuk menjaga rumah agar dijauhkan dari gangguan hewan melata ini. Dalam Islam, dianjurkan agar berdoa dan melakukan upaya nyata untuk melindungi rumah agar dijauhi ular.

Doa Pelindung dari Bahaya Ular dan Binatang Berbisa

Salah satu doa yang dapat diamalkan untuk mengusir dan mencegah ular masuk ke rumah adalah doa yang memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk berbisa, termasuk ular, kalajengking, dan hewan berbahaya lainnya. Doa ini sangat dianjurkan terutama saat musim hujan ketika ular lebih sering mencari tempat berlindung.

يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ

Yâ ardhu, rabbî wa rabbukillâh. A’ûdzu billâhi min syarriki, wa syarrimâ fîki, wa syarrimâ yadibbu ‘alaiki. A’ûdzu billâhi min asadin wa aswadin wa hayyatin wa ‘aqrabin wa min syarri wâlidin wa mâ walad wa min syarri sâkinil balad.

Artinya:

“Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan yang ada padamu, dan kejahatan yang berjalan di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari macan, ular hitam, segala ular, kalajengking, dari kejahatan segala yang beranak dan yang diberanakkan, dan dari kejahatan yang berdiam di tempat ini.”

Pentingnya Doa dan Ikhtiar Fisik

Selain membaca doa, Islam mengajarkan bahwa usaha fisik juga tidak kalah penting. Memastikan rumah bersih dari tumpukan sampah, kayu, dan rerumputan yang bisa menjadi tempat persembunyian ular adalah ikhtiar yang harus dilakukan. Membersihkan lingkungan rumah serta menutup celah atau pintu yang memungkinkan ular masuk juga sangat dianjurkan.

 

