HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Saat Sedang Kepanasan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |13:03 WIB
Bacaan Doa Saat Sedang Kepanasan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Cuaca panas terik sering membuat tubuh merasa tidak nyaman bahkan lelah. Dalam Islam, ketika menghadapi kepanasan yang menyengat, kita dianjurkan untuk memanjatkan doa sebagai bentuk permohonan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Berikut adalah beberapa bacaan doa saat sedang kepanasan lengkap dengan tulisan Arab, Latin, dan terjemahannya yang bisa diamalkan.

Doa Saat Cuaca Panas Terik

Doa ini diambil dari pembukaan khutbah Shalat Istisqa﻿ yang diajarkan Rasulullah SAW untuk memohon hujan dan perlindungan dari panas terik:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ

Alhamdulillāhi rabbil ālamīn. Arrahmānir rahīm. Māliki yaumid dīn. Lā ilāha illallāhu yafʿalu mā yurīd. Allahumma anta Allah. Lā ilāha illā anta. Antal ghaniyyu wa nahnul fuqara`. Anzil 'alainal ghaytsa wajʿal mā anzalta 'alainā quwwatan wa balāghan ilā ḥīn.

Artinya:

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Penguasa Hari Pembalasan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Kaya dan kami orang-orang yang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kekuatan dan manfaat bagi kami sampai waktu yang ditentukan.” (HR Abu Dawud)

 

Halaman:
1 2
