Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |11:23 WIB
Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan
Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada doa yang bisa dibaca untuk melupakan mantan. Itu karena melupakan mantan kekasih mungkin bukanlah hal mudah. 

Setelah menjalin hubungan, biasanya perasaan tak bisa langsung hilang begitu saja. Perlu waktu untuk bisa melupakannya. 

Terlebih, tak jarang pula orang yang susah move on dari mantan. Itu mungkin karena kenangan akan momen-momen saat bersama masih membekas di hati. 

Rasa cinta merupakan urusan hati. Agar bisa melupakan mantan, bisa minta berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan hati. 

Melansir laman NU, Kamis (9/10/2025), terkait masalah hati, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran. 

"Sesungguhnya hati bani Adam yang berada di antara dua jari Dzat Yang Maha-Rahman itu bagaikan satu hati saja. Dia selalu mengubah-ubahnya sesuai dengan kehendak-Nya. (HR al-Tirmidzi).     

Karena itu, ketika seseorang merasa kesulitan untuk mengendalikan hatinya, pasrahkanlah kepada Dzat yang maha-membolak-balikkannya yakni Allah SWT. 

Karena sifatnya yang mudah berubah-ubah, hati kemudian disebut dengan kalbu atau qalbu sesuai dengan asal kata Arabnya. Karenanya, melalui doa berikut Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keteguhan hati di atas agama-Nya.

      يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 

Yâ muqallibal qulûb tsabbit qalbî ‘alâ dînika.     

Artinya: Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. (HR al-Nasai’).    

Setelah berdoa itu, Rasulullah SAW kemudian menyambungnya dengan doa dari Alquran: 

     رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 

Rabbanâ lâ tuzigh qulûbanâ ba‘da idz hadaitanâ wahablanâ min ladunka rahmatan innaka anta-l-wahhâb.  

Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha-Pemberi (karunia). (Ali ‘Imran [3]: 8).     

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mantan Pacar Doa Kumpulan Doa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630/doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/618/3183898/doa-lj3w_large.jpg
Bacaan Doa Mohon Perlindungan dari Bencana, Lengkap Arab Latin dan Terjemahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/618/3183366/sedekah-4Kk1_large.jpg
Bacaan Doa Sedekah Subuh agar Rezeki Lancar Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182807/rumah-VLA5_large.jpg
3 Bacaan Doa saat Akan Menempati Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/618/3182791/pedagang-OHNj_large.jpg
3 Bacaan Doa Memanggil Pembeli dari Segala Penjuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559/doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement