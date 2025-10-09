Bacaan Doa untuk Melupakan Mantan

JAKARTA - Ada doa yang bisa dibaca untuk melupakan mantan. Itu karena melupakan mantan kekasih mungkin bukanlah hal mudah.

Setelah menjalin hubungan, biasanya perasaan tak bisa langsung hilang begitu saja. Perlu waktu untuk bisa melupakannya.

Terlebih, tak jarang pula orang yang susah move on dari mantan. Itu mungkin karena kenangan akan momen-momen saat bersama masih membekas di hati.

Rasa cinta merupakan urusan hati. Agar bisa melupakan mantan, bisa minta berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan hati.

Melansir laman NU, Kamis (9/10/2025), terkait masalah hati, Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran.

"Sesungguhnya hati bani Adam yang berada di antara dua jari Dzat Yang Maha-Rahman itu bagaikan satu hati saja. Dia selalu mengubah-ubahnya sesuai dengan kehendak-Nya. (HR al-Tirmidzi).

Karena itu, ketika seseorang merasa kesulitan untuk mengendalikan hatinya, pasrahkanlah kepada Dzat yang maha-membolak-balikkannya yakni Allah SWT.

Karena sifatnya yang mudah berubah-ubah, hati kemudian disebut dengan kalbu atau qalbu sesuai dengan asal kata Arabnya. Karenanya, melalui doa berikut Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keteguhan hati di atas agama-Nya.

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

Yâ muqallibal qulûb tsabbit qalbî ‘alâ dînika.

Artinya: Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. (HR al-Nasai’).

Setelah berdoa itu, Rasulullah SAW kemudian menyambungnya dengan doa dari Alquran:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Rabbanâ lâ tuzigh qulûbanâ ba‘da idz hadaitanâ wahablanâ min ladunka rahmatan innaka anta-l-wahhâb.

Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha-Pemberi (karunia). (Ali ‘Imran [3]: 8).