Doa agar Suami Makin Sayang Istri, Biar Makin Lengket

JAKARTA - Doa agar suami makin sayang istri biar makin lengket bisa diamalkan kaum hawa. Hal ini agar hubungan rumah tangga tetap hangat dan terhindar dari gangguan perebut laki orang (pelakor).

Kehidupan rumah tangga akan harmonis jika suami-istri saling menyayangi dan percaya. Dengan mencintai, seseorang bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Jika mencintai seseorang hendaklah semata-mata karena Allah SWT.

Karena itu, doa agar suami makin sayang istri biar makin lengket patut diketahui. Berikut sejumlah doa yang bisa diamalkan, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (6/10/2025):

1. Doa Pertama

Ada doa dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Doa tersebut bisa dipanjatkan oleh orang yang merindukan cinta Allah SWT dalam mencintai makhluknya.

Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِي لَهُ

Ahabbakalladzi ahbabtani lahu

Artinya: "Semoga Allah mencintaimu yang cinta kepadaku karena-Nya."

2. Doa Kedua

“Allahumma inni as aluka, bihaibati adhamatika, wabisatwati jalaalika antaj’ala mahabatii fii qalbi wa’an tulqil mawaddata wamahabata fii qalbihi wa aththofhu, alayya bi fadhlika yaa kariim.”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu, berkah wibawa keagungan-Mu dan amukan keluhuran-Mu, agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati (sebut namanya bin nama ayahnya). Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya. Dan cenderungkan ia padaku lewat anugrah-Mu. Wahai dzat yang maha mulia.