Doa Bangun Tidur Pendek Lengkap dengan Artinya

JAKARTA - Bangun tidur adalah momen yang sangat istimewa, dimana kita kembali sadar setelah melewati masa tidur sebagai bentuk istirahat dan penyegaran tubuh. Dalam Islam, dianjurkan untuk membaca doa setelah bangun tidur sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat hidup yang diberikan Allah SWT dan mengingatkan kembali akan kebesaran-Nya.

Bacaan Doa Bangun Tidur Pendek

Doa ini tergolong pendek dan mudah dihafal, sehingga sangat cocok diamalkan setiap hari segera setelah membuka mata.

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Alhamdullillahilladzi ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur

Artinya:

"Segala puji bagi Allah, yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepada-Nya lah kami dibangkitkan."

Doa ini diriwayatkan dari hadits Nabi Muhammad SAW dan menjadi kebiasaan baik yang perlu dibiasakan sejak kecil untuk selalu mengawali hari dengan rasa syukur.

Makna Doa Bangun Tidur

Doa ini mengandung makna kesadaran akan karunia Allah SWT yang memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali di pagi hari setelah tidur yang bisa diibaratkan sebagai "kematian sementara". Dengan membaca doa ini, seseorang mengakui bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah, dan akan kembali kepada-Nya.