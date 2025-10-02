Doa agar Cepat Haid, Arab, Latin dan Artinya

Doa agar Cepat Haid, Arab, Latin dan Artinya (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Doa agar cepat haid patut diketahui muslimah. Hal ini agar siklus bulanan tersebut tidak datang terlambat.

Haid adalah keadaan darah yang keluar dari ujung rahim perempuan pada waktu tertentu. Hal ini menandakan mereka dalam keadaan sehat.

Haid memiliki kemaslahatan serta kesehatan bagi wanita. Selain itu, dalam kaidah fikih disebut dengan maqasid syariah.

Berikut doa agar cepat haid, Arab, latin, dan artinya, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (2/10/2025):

1. Doa Pertama

Dalam sebuah hadits, disebutkan doa agar wanita cepat haid:

اللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذهِبِ البَأسَ اشفِ أَنتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Latin: Allahumma Rabban nasi, adzhibil ba’sa isyfi anta asy-syafi la syifa’a illa syifauka syifaan la yughadiru saqoman.

Artinya: "Ya Allah Tuhannya manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah, Engkau Zat Yang Maha Menyembuhkan, tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, yaitu kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit." (HR Bukhari)