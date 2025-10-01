Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Doa Menag pada Hari Kesaktian Pancasila: Indonesia Makmur, Sejahtera, dan Adil

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |15:36 WIB
Doa Menag pada Hari Kesaktian Pancasila: Indonesia Makmur, Sejahtera, dan Adil
Doa Menag pada Hari Kesaktian Pancasila: Indonesia Makmur, Sejahtera, dan Adil (Dok Kemenag)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendoakan masyarakat Indonesia makmur, sejahtera, dan penuh keadilan. Menag memanjatkan doa itu saat upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025).

1. Doa Menag

“Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin, di hadapan monumen para syuhada saksi sejarah ini, hamba-Mu berikrar sekaligus berdoa agar kiranya kami, sebagai generasi pelanjut dan pemegang amanah dari para hamba-Mu yang telah berkorban dan mempertaruhkan segalanya, mampu melanjutkan perjuangan sekaligus mewujudkan cita-cita luhur mereka, yakni terwujudnya kemerdekaan sejati dengan masyarakat sejahtera yang adil makmur, diridai Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” ucap Nasaruddin, melansir laman Kemenag. 

Upacara dipimpin Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Hadir, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, jajaran pejabat Kabinet Merah Putih lainnya.

Di awal doa, Nasaruddin memohon agar Pancasila menjadi pemersatu dan menjadi pembimbing dalam kehidupan bernegara.

“Dalam detik-detik memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, kami para hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu seraya mengucap syukur atas karunia-Mu yang penuh keajaiban. Engkau menganugerahkan Pancasila yang sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air,” tutur Menag dalam doanya.

Ia juga mendoakan pahlawah-pahlawan yang sudah berpulang agar dihadiahkan surga atas perjuangan mereka “Ya Allah, Ya ‘Afuwwu, Ya Ghaffar, semoga para pahlawan dan syuhada yang gugur mendahului kami senantiasa mendapat rida dan ketenangan di sisi-Mu. Semoga Lubang Buaya yang menjemput mereka menjadi jalan suci yang mengantarkan mereka kesurga-Mu,” katanya.

Nasaruddin berharap generasi saat ini mampu lanjutkan perjuangan para syuhadaa.

 

