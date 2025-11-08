Menag Beberkan Makna Syukur, Ajaran Utama Islam

JAKARTA — Syukur adalah istilah yang kerap menjadi pesan dalam kajian atau kegiatan lainnya. Syukur tak hanya ucapan atau harta, tapi memiliki makna lebih mendalam.

1. Makna Syukur

Menurut Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, makna syukur secara lebih mendalam, bukan sekadar ucapan atau bertambahnya harta, melainkan peningkatan kapasitas diri dan ketenangan hati.

“Banyak orang lupa bersyukur, padahal syukur adalah ajaran utama dalam agama kita. Namun, sering kali kita keliru memahami syukur. Syukur berbeda dengan tamaddah (pujian yang hanya di lisan tanpa hati),” tutur Menag saat tausiah subuh di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Jumat (7/11/2025).

Nasaruddin menjelaskan, pujian yang tulus harus lahir dari keselarasan antara hati dan ucapan.

“Kalau mulut kita memuji, tetapi hati tidak ikut, itu bukan tahmid. Jika pujian di mulut seimbang dengan hati, barulah itu tahmid,” ucapnya.

Menurut Nasaruddin, syukur memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari sekadar tahmid.

“Syukur itu bukan hanya memuji Allah dengan hati yang dalam dan lisan yang jujur, tetapi juga mengekspresikannya melalui kebahagiaan atas nikmat yang kita miliki, serta berbagi kepada orang lain yang membutuhkan — sekecil apa pun yang kita punya,” ucapnya.

Menag lalu mengutip firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7: “La’in syakartum la’azīdannakum wa la’in kafartum inna ‘adzābī la syadīd.” (Jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu).

Ia menekankan, tambahan yang dimaksud bukan semata-mata rezeki materi, melainkan penguatan kapasitas diri.