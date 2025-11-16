Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |16:55 WIB
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya
Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya (Dok Kemenag)
A
A
A

PADANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan karakter santri berbasis kecerdasan kontemplasi. 

Menag menekankan, dunia pendidikan pesantren kini perlu lebih serius mengembangkan kecerdasan kontemplasi, yakni kemampuan mengelola emosi dan pendalaman spiritual yang berjalan seiring kecerdasan intelektual. 

Menurutnya, kecerdasan ini menjadi bekal penting bagi santri untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Santri yang cerdas secara intelektual belum cukup. Ia harus mampu mengolah emosinya dengan baik dan memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Inilah yang saya sebut kecerdasan kontemplasi, dan pesantren adalah tempat terbaik untuk menanamkannya,” ujarnya di kampus UIN Imam Bonjol Padang, saat membuka Expo Kemandirian Pesantren, Sabtu (15/11/2025), melansir laman Kemenag.

Menag menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan para santri. Ia menyampaikan, bukan hal yang mustahil jika suatu hari kelak jabatan Menag diisi seorang santri.

“Saya yakin di antara kalian ada yang akan menjadi Menteri Agama berikutnya. Bahkan sangat mungkin menggantikan saya. Jadi, siapkan diri kalian dari sekarang,” ujarnya sambil tertawa ringan.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati, mengapresiasi kehadiran Menag sekaligus dukungan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap kemajuan pesantren. Kustati menilai expo ini merupakan momentum penting bagi para santri untuk menunjukkan mereka mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/614/3175285/menag_nasaruddin_umar-2MSp_large.jpg
Menag Ungkap Masjid Punya Potensi Besar Bangun Kemandirian Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/614/3173757/menag_nasaruddin_umar-e0QX_large.jpg
Doa Menag pada Hari Kesaktian Pancasila: Indonesia Makmur, Sejahtera, dan Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/330/3172906/menag_nasaruddin_umar-ZFXq_large.jpeg
Menag Sebut Jangan Pertentangkan Kebangsaan dan Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/614/3172265/menag_nasaruddin_umar-CeFn_large.jpg
Menag Ungkap Perempuan Punya Kedudukan Mulia Dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/614/3171691/menag_nasaruddin_umar-fRT5_large.jpg
Jaga Persatuan Bangsa, Menag Ingatkan Peran Penting Ulama dan Habaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/614/3170349/menag_nasaruddin_umar-rD4a_large.jpg
Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement