Menag Dorong Karakter Santri Berbasis Kecerdasan Kontemplasi, Ini Penjelasannya

PADANG - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya penguatan karakter santri berbasis kecerdasan kontemplasi.

Menag menekankan, dunia pendidikan pesantren kini perlu lebih serius mengembangkan kecerdasan kontemplasi, yakni kemampuan mengelola emosi dan pendalaman spiritual yang berjalan seiring kecerdasan intelektual.

Menurutnya, kecerdasan ini menjadi bekal penting bagi santri untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Santri yang cerdas secara intelektual belum cukup. Ia harus mampu mengolah emosinya dengan baik dan memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Inilah yang saya sebut kecerdasan kontemplasi, dan pesantren adalah tempat terbaik untuk menanamkannya,” ujarnya di kampus UIN Imam Bonjol Padang, saat membuka Expo Kemandirian Pesantren, Sabtu (15/11/2025), melansir laman Kemenag.

Menag menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan para santri. Ia menyampaikan, bukan hal yang mustahil jika suatu hari kelak jabatan Menag diisi seorang santri.

“Saya yakin di antara kalian ada yang akan menjadi Menteri Agama berikutnya. Bahkan sangat mungkin menggantikan saya. Jadi, siapkan diri kalian dari sekarang,” ujarnya sambil tertawa ringan.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang Martin Kustati, mengapresiasi kehadiran Menag sekaligus dukungan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap kemajuan pesantren. Kustati menilai expo ini merupakan momentum penting bagi para santri untuk menunjukkan mereka mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.