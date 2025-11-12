Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |14:40 WIB
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan (Dok Kemenag)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual. Hal ini ditegaskan Menag merespons video yang viral Gus Elham Yahya mencium anak perempuan di beberapa momen dakwah.

1. Menag Tegaskan Tak Ada Toleransi

“Kami tidak menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan. Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," ucap Menag, melansir laman Kemenag, Rabu (12/11/2025).

Ia menekankan, lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. 
"Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal”, ujar Menag.

Nasaruddin menjelaskan, Kemenag sudah memperkuat regulasi dan mekanisme peembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mengeliminasi pernyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mengeliminasi penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

