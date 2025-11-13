Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |20:25 WIB
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) tindakan pendakwah mudah Gus Elham mencium anak. Tindakannya ini dikecam luas. Gus Elham pun meminta akhirnya meminta maaf atas perbuatannya. 

1. Anak Punya Kemuliaan yang Harus Dijaga

Terkait hal ini, dalam pandangan Islam, setiap anak memiliki al-karāmah al-insāniyyah — kemuliaan manusia yang harus dijaga. Anak bukan hanya “titipan”, tetapi juga amanah yang memiliki hak untuk merasa aman secara fisik maupun psikis.

Karena itu, segala bentuk sentuhan yang tidak sesuai — bahkan jika dilakukan tanpa niat buruk — dapat menjadi pelanggaran terhadap kemuliaan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nur : 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ…

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki, dan anak-anak yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepadamu tiga kali (dalam sehari): sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di tengah hari, dan sesudah salat Isya’. Itulah tiga aurat bagi kamu.” (QS. an-Nūr [24]: 58)

Melansir laman Muhammadiyah, ayat ini menjadi dasar penting bagi pendidikan etika tubuh dan privasi dalam Islam. Allah memerintahkan agar anak-anak belajar menghormati batas aurat, sekaligus memberi peringatan kepada orang dewasa agar tidak melanggar ruang privasi anak.

Dalam Fikih Perlindungan Anak menegaskan, kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak kerap terjadi karena lemahnya kesadaran akan batas sentuhan dan etika tubuh. Islam sangat tegas melarang tindakan eksploitasi seksual, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (QS. an-Nūr [24]: 33)

Meski ayat ini berbicara tentang budak pada masa itu, prinsipnya berlaku umum: tidak boleh ada pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual dalam bentuk apa pun, termasuk terhadap anak-anak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement