Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak

Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak (tangkapan layar TikTok)

JAKARTA - Profil Gus Elham Yahya, pendakwah asal Kediri yang minta maaf soal video cium anak akan diulas dalam artikel ini.

1. Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan

Diketahui, baru-baru ini media sosial (medsos) dihebohkan dengan perilaku Gus Elham yang mencium anak perempuan. Tindakannya itu menuai kritikan keras.

Di Instagram, lebih dari 350 ribu orang menggunakan template berisikan kecaman atas perbuatan Gus Elham tersebut. Bahkan, pada template tersebut tertulis agar Menteri Agama (Menag) hingga KPAI diminta turun untuk menangani persoalan tersebut.

Menag Nasaruddin Umar pun menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) tidak menoleransi segala bentuk kekerasan dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Kami tidak menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan. Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama," ucap Menag, melansir laman Kemenag, Rabu (12/11/2025).

Gus Elham kemudian meminta maaf atas tindakannya yang dikecam masyarakat tersebut.

Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Elham Yahya Al-Maliki saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi," ujar Gus Elham dalam video yang dilihat Okezone, Kamis (13/11/2025).

2. Profil Gus Elham