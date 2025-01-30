Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 30 Januari 2025 |16:30 WIB
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di balik kebakaran tragis yang melanda Glodok Plaza beberapa waktu lalu ada kejadian ajaib. Kejadian ini seperti mushola tidak ikut habis terbakar hingga kondisi Alquran yang hanya sedikit terdampak.

Hal ini sebagaimana pengakuan Koordinator Pengendali Damkar Jakarta Barat, Budiman. Ia mengungkapkan pengalamannya bersama rekannya ketika mengevakuasi gedung tersebut pada Youtube RJL 5 baru-baru ini. 

1. Mushola dan Alquran Tidak Terbakar

Ia mengungkapkan, ada salah satu ruangan yang ternyata merupakan mushola di area gedung tersebut tidak ikut terbakar.

Tak seperti area lainnya yang hangus dan hancur terbakar, mushola tersebut hanya terkena dampak kebakarannya.

Padahal, titik kebakaran diduga terjadi di lantai 7 yang merupakan lokasi mushola tersebut berada.

“Bagian dalam mushola ini hanya terkena dampak kebakarannya saja, cuma ada asap hitam dan jelaga saja. Setelah kita cek alhamdulillah, mushola itu tidak terbakar secara keseluruhan," tuturnya, dikutip pada Kamis (30/1/2025). 

Bahkan, menurut kesaksian Budiman, ia dan tim damkar kaget karena menemukan Alquran dan karpet di mushola tersebut utuh tak terjamah jilatan api.

“Tidak ada yang terbakar, seperti tirai pembatas, karpet, dan ada Alquran yang hanya bagian tepiannya saja yang kena dampaknya,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089608/viral-transgender-isa-zega-umrah-berbusana-wanita-apa-hukumnya-euNz1RVwk9.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berbusana Wanita, Apa Hukumnya?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement