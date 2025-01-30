Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh

JAKARTA - Di balik kebakaran tragis yang melanda Glodok Plaza beberapa waktu lalu ada kejadian ajaib. Kejadian ini seperti mushola tidak ikut habis terbakar hingga kondisi Alquran yang hanya sedikit terdampak.

Hal ini sebagaimana pengakuan Koordinator Pengendali Damkar Jakarta Barat, Budiman. Ia mengungkapkan pengalamannya bersama rekannya ketika mengevakuasi gedung tersebut pada Youtube RJL 5 baru-baru ini.

1. Mushola dan Alquran Tidak Terbakar

Ia mengungkapkan, ada salah satu ruangan yang ternyata merupakan mushola di area gedung tersebut tidak ikut terbakar.

Tak seperti area lainnya yang hangus dan hancur terbakar, mushola tersebut hanya terkena dampak kebakarannya.

Padahal, titik kebakaran diduga terjadi di lantai 7 yang merupakan lokasi mushola tersebut berada.

“Bagian dalam mushola ini hanya terkena dampak kebakarannya saja, cuma ada asap hitam dan jelaga saja. Setelah kita cek alhamdulillah, mushola itu tidak terbakar secara keseluruhan," tuturnya, dikutip pada Kamis (30/1/2025).

Bahkan, menurut kesaksian Budiman, ia dan tim damkar kaget karena menemukan Alquran dan karpet di mushola tersebut utuh tak terjamah jilatan api.

“Tidak ada yang terbakar, seperti tirai pembatas, karpet, dan ada Alquran yang hanya bagian tepiannya saja yang kena dampaknya,” katanya.