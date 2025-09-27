Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Menag Sebut Jangan Pertentangkan Kebangsaan dan Keagamaan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |19:32 WIB
Menag Sebut Jangan Pertentangkan Kebangsaan dan Keagamaan
Menag Sebut Jangan Pertentangkan Kebangsaan dan Keagamaan (Youtube iNews)
JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menjelaskan, agama dan bangsa jangan dipertentangkan. Seorang muslim bisa menjadi 100 persen Islam dan juga sepenuhnya menjadi bagian bangsa Indonesia. 

"Jadi jangan mempertentangkan antara kebangsaan dan keagamaan. Untuk kita di Indonesia, kita bisa menjadi orang islam 100 persen tapi kita juga bisa menjadi bangsa Indonesia 100 persen. Tidak boleh dan tidak mungkin kita pertentangkan, inilah Indonesia yang indah," ujar Menag saat acara Cahaya Hati Indonesia yang digelar iNews Media Group di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) malam. 

Awalnya, Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyampaikan tentang Rasulullah SAW yang diutus Allah SWT bukan hanya menjadi pemimpin umat. Tapi juga sebagai pemimpin bangsa.

Karena itu, Nasaruddin menjelaskan, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang menonjolkan dirinya sebagai pemimpin umat, terkadang pula menonjolkan dirinya sebagai pemimpin bangsa.

"Kita ingat betul bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya diutus menjadi pemimpin umat, tapi juga sekaligus sebagai pemimpin bangsa. Bahkan Rasulullah di Madinah kadang-kadang Rasulullah menonjolkan diri sebagai pemimpin umat ketimbang sebagai pemimpin bangsa," tuturnya.

"Tapi dalam kesempatan tertentu Rasulullah juga kadang-kadang menonjolkan diri sebagai pemimpin bangsa ketimbang sebagai pemimpin umat," jelas Nasaruddin.

 

Halaman:
1 2
