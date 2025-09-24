Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Ungkap Perempuan Punya Kedudukan Mulia Dalam Alquran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |21:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan pandangan Alquran mengenai perempuan. Nasaruddin menyebutkan, di dalam Alquran, kedudukan perempuan setara dengan laki-laki. Bahkan secara spiritual, sifat-sifat perempuan dianggap lebih dekat dengan sifat ketuhanan.

1. Kedudukan Perempuan dalam Alquran

“Dalam 99 Asmaul Husna, sekitar 80 persen sifat Allah adalah feminin, sementara sifat maskulin hanya 20 persen. Nama-nama Allah yang paling sering diulang adalah sifat penuh kasih, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim,” ujar Menag saat pengajian di Jakarta, melansir laman Kemenag, Rabu (24/9/2025).

"Alquran pun selalu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan sifat-sifat keras," lanjutnya.

Menurut Menag, inti dari ajaran Islam adalah cinta. Karena itu, agama tidak boleh dikenalkan dengan kebencian. Ia menegaskan, karakter perempuan lebih banyak mencerminkan sifat-sifat ‘feminin’ Allah, seperti kasih sayang, kelembutan, dan pengampunan.

“Kalau ingin mendekat kepada Allah, kita perlu menumbuhkan sifat-sifat feminin dalam diri kita. Allah lebih memperkenalkan diri-Nya sebagai Rabb, yaitu pemelihara dan pelindung, dibanding sebagai Ilah yang menekankan kuasa dan kekuatan,” tutur Nasaruddin.

Ia pun menyinggung pentingnya harmoni keluarga. Menurutnya, hubungan suami-istri bukanlah hubungan struktural, melainkan fungsional. 

 

Halaman:
1 2
