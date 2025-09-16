Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 September 2025 |17:58 WIB
Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah
Menag Sebut Sholawat sebagai Wujud Cinta kepada Rasulullah (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, sholawat merupakan wujud cinta terhadap Rasulullah SAW. Ia pun mengajak umat Islam untuk memperbanyak sholawat. 

1. Sholawat Wujud Cinta

“Cinta pertama kita adalah Rasulullah, dan di atasnya ada Allah SWT. Wujud rasa cinta kita kepada beliau adalah dengan bersholawat,” ujar Menag, saat peringatan Maulid Nabi di kantornya, Jakarta, melansir laman Kemenag, Selasa (16/9/2025).

Acara peringatan Maulid Nabi diawali lantunan Mahalul Qiyam, pujian dan sholawat yang dilantunkan bersama untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dalam tausiyahnya, Menag menegaskan bersholawat merupakan salah satu bentuk cinta terdalam kepada Nabi Muhammad.

Ia menjelaskan, memperingati Maulid Nabi tidak hanya dimaknai sebagai perayaan kelahiran, tetapi juga sebagai momentum mengenang haul atau wafatnya Rasulullah. Menurutnya, peringatan ini penting agar umat Islam tidak sekadar bersukacita, tetapi juga merenungi teladan dan ajaran yang diwariskan Nabi hingga akhir hayatnya.

Menag juga menggarisbawahi keutamaan sholawat sebagai jalan meraih syafaat Rasulullah. Ia mengutip pandangan Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa sholawat dapat menjadi kunci pembuka agar doa lebih mudah dikabulkan Allah SWT.

“Selawat bukan sekadar bacaan lisan, melainkan ungkapan kerinduan dan kecintaan kita yang paling dalam. Saat bersholawat, kita seakan berbicara langsung dengan Rasulullah,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
