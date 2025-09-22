Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jaga Persatuan Bangsa, Menag Ingatkan Peran Penting Ulama dan Habaib

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |16:42 WIB
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan pentingnya peran ulama dan habaib sebagai salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Peran Ulama dan Habaib

Nasaruddin menyampaikan hal itu saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Haul Habib Ali bin Ja'far Assegaf (An-Nassabah) yang diselenggarakan Pengurus Rabithah Alawiyah di Jakarta, Minggu (21/9/2025)

Menag menyampaikan rasa syukurnya terhadap persatuan bangsa Indonesia yang tetap terjaga hingga saat ini. 

“Sebagai bangsa besar yang plural, kita bersyukur bahwa kita mampu menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia hingga saat ini,” ucapnya, melansir laman Kemenag.

Ia mengingatkan pentingnya peran para ulama dan habaib untuk terus mengajak umat menjaga kerukunan dan persatuan. Ia menilai, acara Maulid Nabi dan haul ini memiliki makna mendalam. Ini sejalan dengan harapan umat dan warga bangsa untuk kebaikan bersama.

“Salah satunya adalah peran para ulama dan habaib sebagai pilar penting dalam menjaga persatuan bangsa ini,” tutur Nasaruddin. 

Menurutnya, persatuan adalah kunci utama kemajuan suatu bangsa. "Jika rakyatnya bersatu maka bangsa ini akan menjadi besar. Lalu sebaliknya, jika terpecah belah maka bangsa ini akan menjadi lemah,” ujar Menag.

Ia menegaskan dukungannya terhadap acara ini dengan harapan dapat membawa banyak keberkahan bagi bangsa. “Semoga acara ini dapat membawa banyak keberkahan untuk kita, keluarga besar kita, dan tentunya bangsa ini,” tutur Menag.

 

