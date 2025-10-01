Bacaan Doa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025

JAKARTA - Bacaan doa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 biasanya dibacakan saat memperingati hari tersebut. Pembacaan doa menjadi salah satu rangkaian acara peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Doa umumnya mengenang perjuangan tokoh bangsa hingga mendoakannya. Tak lupa juga doa kepada generasi penerus bangsa untuk mempertahankan Pancasila.

Berikut contoh bacaan doa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (1/10/2025):

1. Contoh Doa Pertama

Bismillahirohmannirrohim

Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemberi

Anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati

Anugerahi kami untuk selalu menghargai

Anugerahi kami kemampuan selalu berbakti

Anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Segala

Yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan

Yang berkuasa atas kematian dan kehidupan

Yang menganugerahkan kemuliaan para pahlawan

Ya Allah, Tuhan yang merajut hati para pendahulu kami

Mengilhami para pendiri ibu pertiwi

Meneguhkan Pancasila sebagai falsafah hidup dan jatidiri

Ya Allah, Tuhan yang melukis takdir di atas lembaran misteri

Jangan biarkan kami menjadi manusia yang tak tahu diri

Menggerogoti tiang penyangga rumah tinggal kami

Ya Allah, Tuhan yang diagungkan dalam setiap helai nafas kehidupan

Engkaulah pemilik sejati kekuatan dan kesaktian

Dengan takdir-Mu Pancasila Engkau selamatkan

Dengan pertolongan-Mu kami selalu bisa menatap masa depan

Ya Allah, Tuhan yang mencipta segala yang serba indah dan keindahan

Ya Allah, Tuhan yang mencipta harmoni dalam keberagaman

Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia negeri impian

Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia negeri harapan

Puji dan syukur akan selalu kami panjatkan

Wahai Tuhan yang melembutkan hati

Jauhkan kami dari iri dan dengki

Jauhkan kami dari amarah yang membakar diri

Jauhkan kami dari saling mencaci

Jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun

Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami

Sungguh, ampunan-Mu jauh lebih besar dari apa pun yang ada di bawah kolong

langit-Mu di akhir zaman nanti

Wahai Cahaya Maha Cahaya

Terangi kami menuju jalan cahaya

Menuju Indonesia Maju nan Sentosa

Robbana atina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adzabannar

Walhamdulillahi robbil ‘alamin