3 Doa Mustajab pada Bulan Rabiul Akhir Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Ada sejumlah doa mustajab yang bisa diamalkan pada bulan Rabiul Akhir. Doa tersebut untuk memohon ampunan hingga meminta keselamatan dunia akhirat kepada Allah SWT.

Doa merupakan ibadah. Doa juga menjadi sarana untuk memohon keselamatan, kelancaran, hingga ampunan kepada Allah SWT.

Pada bulan Rabiul Akhir ini, ada sejumlah doa yang bisa dipanjatkan kaum muslim. Doa tersebut baik untuk memohon ampunan hingga meminta keselamatan dan perlindungan Allah SWT. Berikut 3 doa mustajab pada bulan Rabiul Akhir, melansir laman NU, Sabtu (27/9/2025):

1. Doa Memohon Ampunan

Doa pertama yang bisa dipanjatkan adalah doa untuk memohon ampunan. Doa ini tercantum dalam Zubdatul al-Futuhat al Makkiyah, karya dari Shalahuddin at Tijani, Jilid 2, halaman 62. Berikut doanya, lengkap Arab, latin, dan terjemahannya:

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ , رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Rabbanā aksyif 'anna al-'adzāba innā mu'minūn. Rabbi auzi'nī an asykura ni'mataka allatī an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shālihan tardlāhu wa aslih lī fi dzurriyyatī innī tubtu ilayka wa innī minal muslimīn. Rabbighfir lanā wa li ikhwāninā allazhīna sabaqūnā bil īmāni wa la taj'al fī qulūbina ghilla lilladzīna āmanū rabbanā innaka raūfun rahīm. Rabbanā 'alaika tawakkalnā wa ilayka anabnā wa ilaikal mashīr. Rabbanā la taj'alna fitnatal lilladzīna kafarū waghfir lanā rabbanā innaka antal 'azīzul hakīm. Rabbanā atmim lanā nūrana waghfir lanā innaka 'ala kulli syai'in qadīr.

Artinya: Ya Tuhan kami, angkatlah azab dari kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman.Ya Tuhanku, tunjukilah kepadaku agar aku bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai dan perbaikilah bagiku keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali.Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunilah kami, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."