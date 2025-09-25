Ini Sosok yang Berikan Nama Bulan Rabiul Akhir, dari Keluarga Rasulullah

JAKARTA - Siapa sosok yang memberikan nama bulan Rabiul Akhir? Sosok tersebut menarik diketahui kalangan muslim.

1. Rabiul Akhir

Saat ini kalender Hijriah telah memasuki bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir merupakan bulan keempat dalam kalender hijriah. Bulan ini setelah Rabiul Awal dan sebelum Jumadal Ula.

Sosok yang memberikan nama bulan Rabiul Akhir adalah Kilab bin Murrah. Ia merupakan kakek buyut kelima Rasulullah SAW, melansir laman NU, Kamis (25/9/2025).

Pada masa Jahiliyah, masyarakat Arab menyebut bulan Rabiul Akhir dengan nama Wubshan atau Wabshan. Sementara Rabiul Awwal dikenal dengan sebutan Khawwan atau Khuwwan, dan Jumadal Ula disebut al-Hanin. Hal ini sebagaimana dijelaskan Abu Bakar Muhammad dalam karyanya Jamhartul Lughah (Beirut: Darul 'Ilmi, 1987, jilid 3, hlm. 1311).

Nama tersebut terhubung dengan fenomena alam pada musim rabi’ atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab, di mana rerumputan menghijau, tanaman tumbuh subur, dan pepohonan berbuah.

Musim semi umumnya berlangsung selama dua bulan, sehingga nama ini melekat pada dua bulan berturut-turut, yakni Rabiul Awwal dan Rabiul Akhir.

Selain itu, dalam Lisanul Arab, Abu al-Ghauts menjelaskan kata rabi‘ tidak hanya disandang sebagai nama dari dua bulan Hijriah, yakni bulan ketiga dan keempat saja.