Doa Turun Hujan agar Berkah Lengkap Arab, Latin, dan Terjemahannya

JAKARTA - Doa turun hujan agar berkah bisa dibaca kaum muslim. Hal ini agar hujan tersebut dapat membawa manfaat dan keberkahan.

Diketahui, saat ini Indonesia sedang memasuki peralihan dari musim kemarau ke hujan. Pada saat ini, hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah.

Hujan merupakan salah saut bentuk kenikmatan yang diturunkan Allah SWT kepada makhluk hidup di Bumi. Karena itu, pada saat hujan, jangan lupa memanjatkan doa.

Itu karena saat hujan turun merupakan salah satu waktu dikabulkannya doa.

Melansir laman Muslim, Kamis (2/10/2025), Ibnu Qudamah dalam Al Mughni mengatakan, "Dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ

Artinya: "Carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan: Bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun."

Jadi, saat turun hujan, hendaknya kaum muslim bersyukur kepada Allah SWT. Bentuk rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan membaca berdoa.

1. Doa Pertama

Berikut bacaan doa agar berkah, lengkap Arab, latin, dan terjemahannya:

اللَّهُمَّ صَيِّباً ناَفِعاً

Allahumma shoyyiban naafi’aa

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat."

Doa tersebut diucapkan Rasulullah SAW

ketika melihat turunnya hujan. Berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin, Aisyah Radhiyallahu anha:

إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ « اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً »

Artinya: "Nabi Shallallahu alaihi wassallam ketika melihat turunnya hujan, Beliau mengucapkan, 'Allahumma shoyyiban naafi’aa' (Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat)." (HR Bukhari Nomor 1032, Ahmad Nomor 24190, dan An Nasai Nomor 1523)

Ibnu Baththol mengatakan hadis tersebut berisi anjuran berdoa ketika hujan turun agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, juga makin banyak memberikan kemanfaatan.

Sementara Al Khottobi mengatakan air hujan yang mengalir adalah suatu karunia. (Syarh Al Bukhari, Ibnu Baththol, 5/18, Asy Syamilah)