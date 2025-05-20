Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Pelunas Utang yang Dianjurkan Nabi Muhammad SAW, Jangan Lupa Tetap Berusaha dan Bekerja!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |12:34 WIB
Doa Pelunas Utang yang Dianjurkan Nabi Muhammad SAW, Jangan Lupa Tetap Berusaha dan Bekerja!
NABI Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga jika tidak melunasi utangnya.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِىَ ثُمَّ قُتِلَ مَرَّتَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

Artinya:

“Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi”.

Namun sebagai hamba yang memiliki ekonomi pas-pasan, tidak sedikit orang yang kesulitan untuk membayar utang. Ada yang kesulitan karena penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Ada pula yang kesulitan membayar hutang karena banyaknya kebutuhan yang ada.

Dalam hal ini, selain berikhtiar dengan bekerja, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan sebuah doa yang dapat membantu setiap umat muslim untuk melunasi seluruh hutangnya. Bunyi doa itu adalah sebagai berikut.

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ اْلأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اْلآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

Artinya:

“Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai ‘Arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan (Al-quran). Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya (semua makhluk atas kuasa Allah).

 

Doa Pelunas Utang Doa Harian Doa
