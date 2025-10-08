Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |16:26 WIB
Doa agar Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi (Dok PSSI)
JAKARTA - Ada doa yang dapat dipanjatkan agar Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Sebagai penonton, mengirimkan doa bisa mengiringi perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan agar diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil maksimal. 

Diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan krusial melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10/2025) dini hari. Pertandingan tersebut merupakan babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia tergabung di grup bersama Arab Saudi dan Irak. 

Pertandingan ini sangat penting dalam perjalanan Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan memetik kemenangan melawan Arab Saudi, dapat memperbesar peluang anak asuh Patrick Kluivert lolos ke Piala Dunia 2026. 

Sebagai bentuk dukungan, kaum muslim bisa mendoakan perjuangan para pemain di lapangan. Dengan memohon kepada Allah SWT, semoga timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. 

1. Doa Pertama 

Melansir laman Rumaysho, Rabu (8/10/2025), doa ini adalah doa yang shahih dari Nabi Muhammad SAW berisi permohonan berbagai kemudahan dalam segala urusan.

Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Latin: Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa.

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." 

Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (3/255). Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi 'Umar, Ibnus Suni dalam 'Amal Yaum wal Lailah. (Lihat Jaami'ul Ahadits, 6/257, Asy-Syamilah)

 

