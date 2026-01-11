Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Sholat Dhuha Berapa Rakaat? Ini Dalil dan Tata Caranya Lengkap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |13:44 WIB
Sholat Dhuha Berapa Rakaat? Ini Dalil dan Tata Caranya Lengkap
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sholat Dhuha merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sholat Dhuha dilaksanakan pada waktu pagi hari setelah matahari terbit dan memiliki keutamaan-keutamaan besar yang telah dijelaskan Rasulullah SAW melalui berbagai hadis sahih.

Berapa Rakaat Sholat Dhuha?

Jumlah rakaat sholat Dhuha bersifat fleksibel tergantung kemampuan masing-masing. Secara umum, sholat ini dapat dilakukan dengan jumlah minimal dua rakaat dan maksimal hingga dua belas rakaat, dengan setiap dua rakaat diakhiri dengan salam. Para ulama berpendapat bahwa jumlah rakaat yang paling sering dipraktikkan adalah dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, dan delapan rakaat.

Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, jumlah maksimal yang sempurna adalah delapan rakaat. Namun, sebagian ulama lain seperti Imam ar-Rafi'i dan ar-Ruyani berpendapat bahwa maksimal adalah dua belas rakaat.

Dalil dari Quran dan Hadis

Dalil Quran

Allah SWT berfirman dalam Surah Ad-Dhuha ayat 1-2:

وَالضُّحٰىۙ ١ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ ٢

Wa ad-dhuha wa al-laili idza saga

Artinya: "Demi waktu dhuha dan demi malam apabila telah sunyi"

Ayat ini menunjukkan keutamaan waktu dhuha sebagai waktu yang dipilih Allah untuk menurunkan ayat sebagai sumpah, yang mengindikasikan pentingnya waktu ini untuk beribadah.

 

Telusuri berita muslim lainnya
