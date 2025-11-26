Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Perbedaan Salat Tahajud dengan Qiyamul Lail

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:01 WIB
Perbedaan Salat Tahajud dengan Qiyamul Lail
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Salat tahajud dan qiyamul lail adalah ibadah yang dilakukan pada malam hari hingga menjelang Subuh. Persamaan waktu ini membuat banyak orang menyamakan kedua ibadah tersebut, padahal salat tahajud dan qiyamul lail memiliki sejumlah perbedaan, terutama terkait ruang lingkupnya.

Berikut beberapa perbedaan antara salat tahajud dengan qiyamul lail agar Anda tidak tertukar dan dapat menjalankan ibadah dengan tepat dan konsisten.

Definisi dan Ruang Lingkup

Dalam buku 33 Macam Jenis Salat Sunah, Ustaz Muhammad Ajib Lc menjelaskan bahwa ibadah apa pun yang dilakukan pada malam hari seperti salat tahajud, salat tarawih, salat witir, salat hajat, dan lainnya disebut dengan qiyamul lail.

Tahajud adalah salat sunah malam yang dilakukan setelah tidur. Sebagaimana disebutkan di atas, salat tahajud merupakan bagian dari qiyamul lail.

Waktu Pelaksanaan

Salat tahajud dilakukan setelah tidur, dari setelah Isya hingga sebelum Subuh. Waktu terbaik untuk menjalankan salat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir. Sedangkan ibadah qiyamul lail dilakukan sejak setelah Isya sampai menjelang Subuh, tanpa syarat tidur, dan bisa berupa ibadah selain salat seperti zikir atau tilawah.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/330/3184078//ilustrasi-wUf6_large.jpg
Keutamaan Puasa Senin–Kamis dan Adabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/618/3123266//sholat-dw8O_large.jpg
Keutamaan Qiyamul Lail Lengkap dengan Tata Cara, Waktu, dan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/614/3111330//sholat-wbQm_large.jpg
4 Keutamaan Shalat Tahajud yang Disarikan dari Alquran dan Hadits
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement