Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Jadwal Sholat Sunnah 27 Rajab Lengkap dengan Niat dan Tata Caranya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:11 WIB
Jadwal Sholat Sunnah 27 Rajab Lengkap dengan Niat dan Tata Caranya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Pada 27 Rajab 1447 H, yang bertepatan dengan 16 Januari 2026, umat Islam memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj Rasulullah SAW mengalami perjalanan agung dari Mekkah menuju Baitul Maqdis dan naik ke langit, hingga akhirnya menerima perintah sholat lima waktu.

Untuk menghormati momen bersejarah tersebut, umat Islam dianjurkan melaksanakan sholat sunnah dengan niat khusus. Berikut panduan lengkap jadwal, niat, dan tata cara sholat sunnah 27 Rajab yang dapat diamalkan.

Jadwal Sholat Sunnah 27 Rajab

Sholat sunnah 27 Rajab dilaksanakan pada malam 27 Rajab setelah sholat Maghrib atau Isya. Berdasarkan jadwal sholat Jakarta tahun 2026, pada Jumat 16 Januari, waktu Maghrib pukul 18:19 WIB dan waktu Isya pukul 19:32 WIB. Sholat ini dapat dikerjakan kapan saja di antara kedua waktu tersebut atau setelah sholat Isya.

Amalan ini terdapat dalam kitab Ihya 'Ulumuddin karya Imam al-Ghazali, yang menjadi referensi utama dalam tradisi Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa malam 27 Rajab termasuk malam-malam istimewa yang perlu dihidupkan dengan ibadah khusus.

Niat Sholat Sunnah 27 Rajab

Niat dapat dibaca dalam hati dengan dua pilihan lafaz berikut:

Niat Sholat Lailatul Miraj

أُصَلِّي سُنَّةَ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnata lailatil miraji rakataini mustaqbilal qiblati lillahi taalaa

Arti: Aku berniat sholat sunnah malam Miraj dua rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah ta'ala.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/614/3195001//ilustrasi-nouk_large.jpg
Sejarah dan Keutamaan Peristiwa Isra Mi'raj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/614/3194751//ilustrasi-MdJF_large.jpg
Sholat Dhuha Berapa Rakaat? Ini Dalil dan Tata Caranya Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/618/3193378//ilustrasi-CIs5_large.jpg
Kumpulan Doa Istighfar Rajab dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/330/3192651//ilustrasi-NLPY_large.jpg
Apakah Benar Puasa Rajab Pahalanya Jauh Lebih Besar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/330/3191790//ilustrasi-sTcv_large.jpg
Cara Melaksanakan Sholat Tahajud di Bulan Rajab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/618/3191317//ilustrasi-IUGp_large.jpg
Bacaan Doa Buka Puasa Rajab: Arab, Latin, dan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement