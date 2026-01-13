Jadwal Sholat Sunnah 27 Rajab Lengkap dengan Niat dan Tata Caranya

JAKARTA — Pada 27 Rajab 1447 H, yang bertepatan dengan 16 Januari 2026, umat Islam memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj Rasulullah SAW mengalami perjalanan agung dari Mekkah menuju Baitul Maqdis dan naik ke langit, hingga akhirnya menerima perintah sholat lima waktu.

Untuk menghormati momen bersejarah tersebut, umat Islam dianjurkan melaksanakan sholat sunnah dengan niat khusus. Berikut panduan lengkap jadwal, niat, dan tata cara sholat sunnah 27 Rajab yang dapat diamalkan.

​

Jadwal Sholat Sunnah 27 Rajab

Sholat sunnah 27 Rajab dilaksanakan pada malam 27 Rajab setelah sholat Maghrib atau Isya. Berdasarkan jadwal sholat Jakarta tahun 2026, pada Jumat 16 Januari, waktu Maghrib pukul 18:19 WIB dan waktu Isya pukul 19:32 WIB. Sholat ini dapat dikerjakan kapan saja di antara kedua waktu tersebut atau setelah sholat Isya.

Amalan ini terdapat dalam kitab Ihya 'Ulumuddin karya Imam al-Ghazali, yang menjadi referensi utama dalam tradisi Islam. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa malam 27 Rajab termasuk malam-malam istimewa yang perlu dihidupkan dengan ibadah khusus.

​

Niat Sholat Sunnah 27 Rajab

Niat dapat dibaca dalam hati dengan dua pilihan lafaz berikut:

Niat Sholat Lailatul Miraj

أُصَلِّي سُنَّةَ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnata lailatil miraji rakataini mustaqbilal qiblati lillahi taalaa

Arti: Aku berniat sholat sunnah malam Miraj dua rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah ta'ala.