Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?

JAKARTA - Saat khatib sholat Jumat berdoa, apakah boleh mengucapkan amin? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan.

1. Saat Khatib Doa, Apakah Jamaah Harus Ucapkan Amin?

Khutbah Jumat merupakan bagian dari ibadah yang memiliki aturan khusus. Setiap kata yang diucapkan khatib, termasuk doa, merupakan bagian dari ibadah khutbah. Karena itu, adab mendengarkan khutbah juga berlaku saat khatib berdoa.

Rasulullah SAW menegaskan, makmum atau jamaah Jumat diwajibkan untuk diam dan mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ اْلجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Apabila engkau berkata kepada sahabatmu ‘diam!’ pada hari Jum’at, padahal imam sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.” (HR. al-Bukhari, 1:166; Muslim, 1:338).

Melansir laman Muhammadiyah, hadis ini menegaskan, berbicara di tengah khutbah, bahkan untuk tujuan baik seperti menegur agar orang lain diam, tetap dianggap perbuatan yang sia-sia. Ini menunjukkan betapa khutbah menuntut kekhusyukan penuh dari jamaah.

Penegasan serupa datang dari hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berbicara pada hari Jum’at ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Dan orang yang berkata kepadanya ‘diam!’ tidak mendapatkan pahala Jum’at.” (HR. Ahmad, 3:326, no. 2033).

Kedua hadis ini menunjukkan, saat khutbah berlangsung, setiap bentuk ucapan dari jamaah termasuk ucapan “amin” ketika khatib sedang berdoa tidak dianjurkan. Sebab, doa yang dibacakan khatib merupakan bagian dari khutbah itu sendiri, dan tugas jamaah adalah mendengarkan dengan khusyuk, bukan menyahuti dengan suara.

Selain itu, mengucapkan “amin” secara berjamaah dapat menimbulkan kegaduhan kecil yang justru mengganggu kekhusyukan khutbah. Karena itu, adab terbaik bagi makmum adalah menundukkan hati dan mengamini dalam batin, tanpa melafalkan kata-kata.