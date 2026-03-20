Niat dan Tata Cara Shalat Idul Fitri 1447 H 2026 Lengkap Arab, Latin, serta Artinya

JAKARTA - Niat dan tata cara shalat Idul Fitri 1447 H 2026 lengkap Arab, latin, serta artinya akan diulas dalam artikel ini.

Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari tanggal 1 Syawal. Pada tahun ini, shalat Idul Fitri dilaksanakan pada besok, Sabtu (20/3/2026).

1. Niat Shalat Idul Fitri

Sebelum melaksanakan shalat, ada niat yang perlu dibaca. Berikut bacaan niat shalat Idul Fitri 1447 H 2026, melansir NU Online, Jumat (20/3/2026):

أُصَلِّي سُنَّةً لعِيْدِ اْلفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ (مَأْمُوْمًا/إِمَامًا) لِلّٰهِ تَعَــالَى

Latin: Ushallî sunnatan li 'îdil fithri rak'ataini (ma'mûman / imaman) lillâhi ta'âlâ.

Artinya: Aku berniat shalat sunnah Idul Fitri dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah ta'ala.

Niat shalat Idul Fitri itu diucapkan di dalam hati. Niat tersebut dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram.

2. Tata Cara Sholat Idul Fitri

Ada perbedaan mendasar antara sholat Idul Fitri dengan sholat lainnya. Perbedaannya adalah terdapat tambahan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua.

Berikut tata cara shalat Idul Fitri 1447 H 2026:

1. Niat Shalat id

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam shalat id adalah membaca niat. Untuk bacaan niatnya, sudah dijelaskan di atas.

2. Takbiratul Ihram

Pada shalat Id juga terdapat takbiratul ihram. Usai membaca doa iftitah, disunnahkan takbir lagi hingga tujuh kali untuk rakaat pertama.

Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allahu akbar kabira, wal hamdu lillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashila

Artinya : "Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang."

Bisa pula membaca:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

Subhanallah wal hamdu lillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar

Artinya : "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah maha besar."