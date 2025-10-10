Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Cinta kepada Allah SWT, Puncak Kebahagiaan Seorang Muslim

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |14:27 WIB
Khutbah Jumat: Cinta kepada Allah SWT, Puncak Kebahagiaan Seorang Muslim
Khutbah Jumat: Cinta kepada Allah SWT, Puncak Kebahagiaan Seorang Muslim (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai umat Islam, cinta kepada Allah SWT menjadi puncak kebahagiaan. Sebagai hamba, tentunya akan sangat bahagia jika bisa bertemu dengan-Nya. 

Ketakwaan seseorang dapat menambah kecintaan kepada Allah SWT. Segala perintah Sang Pencipta pun akan dengan senang hati dilaksanakan. 

Pada khutbah Jumat ini, akan membahas soal cinta kepada Allah SWT. Berikut petikan naskahnya, melansir laman NU, Jumat (10/10/2025): 

Khutbah I 

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، لَهُ الحَمْدُ فِي الدُّنْيَا وَالأُخْرَى، لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَى رَبِّنَا هُوَ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذُو العِزَّةِ وَالجَبَرُوتِ، لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى الْمَبْعُوثُ بِالرَّحْمَةِ وَالْهُدَى، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَخَلِيلِكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ الأَتْقِيَاءِ  أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ - بِفِعْلِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَتَرْكِ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ؛ فَمَنْ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَصَرَفَ عَنْهُ مِنَ الْمَهَالِكِ وَالشُّرُورِ مَا يَخْشَاهُ، وَأَحْسَنَ عَاقِبَتَهُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ فَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ. فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِۙ  

Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah ta’ala, Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ta’ala, dengan berupaya menambah kecintaan kita kepada-Nya. Karena dengan cinta, baik perintah maupun larangan yang berasal dari Allah ta’ala senantiasa kita laksanakan dengan mudah.    

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin jilid IV, halaman 136 menjelaskan, kebahagiaan tertinggi bagi umat Muslim di akhirat bukanlah sekadar masuk surga dengan segala kenikmatannya, melainkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah ta’ala, melihat-Nya, dan berada dekat dengan-Nya.    

Betapa agung kenikmatan itu. Cinta yang selama ini dipupuk seorang hamba di dunia, akan mencapai puncak kebahagiaan ketika akhirnya ia bertemu dengan Dzat yang dicintainya. Bayangkan bagaimana hati seorang pecinta yang rindu bertemu dengan kekasihnya setelah sekian lama berpisah, tentu kebahagiaannya tak terlukiskan. 

Demikian pula seorang hamba yang hatinya penuh cinta kepada Allah, ketika di akhirat ia benar-benar dipertemukan dengan Rabbul ‘alamin, maka tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi momen itu.  

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/614/3178960/sholat_jumat-V4SB_large.jpg
Apa Hukumnya dalam Islam saat Laki-Laki Meninggalkan Sholat Jumat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/330/3177348/khutbah_jumat-75oP_large.jpg
Khutbah Jumat: Jaga dan Rawat Alam, Amanah dari Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/614/3170897/sholat-fGFK_large.jpg
Terpaksa Sholat Jumat di Tangga Masjid, Bolehkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169469/sholat_jumat-gBqO_large.jpg
Sholat Jumat di Arena Konser, Begini Pandangan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/330/3167856/khutbah_jumat-7hVl_large.jpg
Khutbah Jumat : Maulid Nabi, Momen Teladani Kepemimpinan Rasulullah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/330/3162981/khotbah_jumat-XncG_large.jpg
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan serta Perbaikan Spiritual dan Sosial
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement