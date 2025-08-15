Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan serta Perbaikan Spiritual dan Sosial

JAKARTA - Menjelang tanggal 17 Agustus, biasanya para khatib menyampaikan khutbah Jumat mengenai kemerdekaan. Isi khutbah yang disampaikan seputar perjuangan, harapan, hingga doa demi kemajuan bangsa.

Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya lewat perjuangan panjang. Karena itu, sebagai generasi penerus wajib mengisi kemerdekaan dengan hal-hal bermanfaat.

Berikut khutbah Jumat mengenai refleksi kemerdekaan hingga perbaikan spiritual dan sosial, sebagaimana melansir laman NU, Jumat (15/8/2025):

Khutbah I

اَلْحَمْدُ ِللهِ. اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءَكَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ,، خَيْرُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًاۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah SWT

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan-Nya untuk menunaikan shalat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkan-Nya. Shalawat beserta salam, mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT

Pada tahun ini, Indonesia genap memasuki umur ke-80 kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan hasil jerih payah dari perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan memeras keringat dan darah. Amanah bagi rakyat yang selayaknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan maslahat bukan dengan kemaksiatan, perpecahan, dan kelalaian. Maka peringatan hari kemerdekaan sepatutnya menjadi momentum refleksi untuk melakukan perbaikan spiritual dan perbaikan sosial bagi bangsa. Sebab keduanya merupakan kunci sukses untuk menggapai Indonesia Emas.