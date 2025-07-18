Tertinggal Sholat Jumat, Apa yang Harus Dilakukan?

Tertinggal Sholat Jumat, Apa yang Harus Dilakukan? (Okezone)

JAKARTA - Tertinggal sholat Jumat khususnya karena kendala tertentu seperti pekerjaan atau situasi mendesak dapat membuat seorang muslim bingung bagaimana seharusnya bersikap.

1. Meninggalkan Sholat Jumat

Lantas, apa yang harus dilakukan jika terpaksa meninggalkan atau tertinggal sholat Jumat? Simak penjelasannya sebagai berikut.

Sholat Jumat merupakan ibadah wajib bagi laki-laki muslim yang telah baligh, berakal, dan mampu melaksanakannya. Namun, ada kalanya seorang muslim tertinggal sholat jumat. Salah satu contohnya adalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (18/7/2025), Az-Zarkasyi menjelaskan:

مسألة : استؤجر لعمل مدة فأوقات الصلاة مستثناة فلا ينقص من الأجر شيء سواء الجمعة وغيرها وعن ابن سريج أنه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب حكاه في أواخر الإجارة

“Persoalan 95. Bila seseorang menerima upah atas suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, maka waktu sholat dikecualikan. Pahalanya tidak berkurang sedikitpun (karena pengecualian itu) baik sholat Jumat maupun sholat lainnya. Dari Ibnu Suraij, dikatakan bahwa seseorang boleh meninggalkan sholat Jumat karena sebab tersebut seperti dihikayatkannya di akhir bab Ijarah,” (Az-Zarkasyi, Khabaya Az-Zawaya, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan I, halaman 67).

Dari penjelasan ini, para ulama menyimpulkan, pekerjaan yang sifatnya darurat, seperti tenaga medis, petugas keamanan, atau layanan publik dapat menjadi alasan yang dibenarkan secara syar’i untuk meninggalkan sholat Jumat.



Kondisi ini dapat diibaratkan seperti seseorang yang terisolasi atau tidak memungkinkan untuk hadir, seperti dalam keterangan Az-Zarkasyi berikut:

مسألة :لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة

“Persoalan 96. Orang tahanan yang sulit tidak berdosa meninggalkan Jumat,” (Az-Zarkasyi, Khabaya Az-Zawaya, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan I, halaman 67).