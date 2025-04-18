Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Khutbah Jumat: Hikmah Diutusnya Para Nabi ke Bumi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |14:18 WIB
Khutbah Jumat: Hikmah Diutusnya Para Nabi ke Bumi
Khutbah Jumat: Hikmah Diutusnya Para Nabi ke Bumi (Ilustrasi/Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - Khutbah Jumat mengenai hikmah diutusnya para nabi akan diulas dalam artikel ini. Keberadaan nabi dan kitab yang diturunkan untuk menuntun umat manusia. 

Berikut khutbah Jumat mengenai hikmah diturunkannya para nabi, sebagaimana dihimpun dari laman NU Online, Jumat (18/4/2025): 

Khutbah I

الْحَمْدُ للهِ. الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ حَمْدًا يُوَافِيْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ, يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءَكَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ, وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيْلُهُ, خَيْرُ نَبِيٍّ أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً وَسَلَامًا مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ, فَيَاأَيُّهَا الْحَاضِرُوْنَ اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ  قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ: كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةًۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah 

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilan-Nya untuk menunaikan shalat Jumat. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkan-Nya.  

Shalawat beserta salam, mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Aamiiin ya Rabbal ‘alamin.  

Jamaah shalat Jumat yang dimuliakan Allah

Tujuan umat manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam beribadah kepada Allah, umat manusia tentu memerlukan junjungan dan pedoman agar tidak tersesat di jalan yang salah.

Oleh karenanya, salah satu hikmah diutusnya para Nabi dan diturunkannya kitab-kitab kepada umat manusia adalah sebagai junjungan dan pedoman yang menuntun manusia kepada kebenaran.  

Hikmah diutusnya para Nabi dan diturunkannya kitab tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 213, Allah berfirman:

 كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةًۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَۖ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/330/3170889/khutbah_jumat-UxJf_large.jpg
Khutbah Jumat: Sedekah, Raih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/330/3169462/khutbah_jumat-HOxg_large.jpg
Khutbah Jumat: Pentingnya Jaga Lisan, Bisa Jadi Sumber Pahala atau Terseret Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/330/3164625/khutbah_jumat-Wu8n_large.jpg
Khutbah Jumat : Siapkan Bekal Menuju Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/330/3162981/khotbah_jumat-XncG_large.jpg
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan serta Perbaikan Spiritual dan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/330/3162501/khutbah_jumat-nSv7_large.jpg
Contoh Teks Khutbah Jumat Bulan Safar Bahasa Jawa Singkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/330/3156182/khotbah-QU6h_large.jpg
Khotbah Jumat: Muharram Momentum Kuatkan Sisi Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement