Sambut Muharram 1448 H, Kemenag Siapkan Forum Taaruf dan Nikah Massal

JAKARTA - Menyambut datangnya bulan Muharram, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam meluncurkan rangkaian program bertajuk Peaceful Muharram 1448 Hijriah. Melalui kegiatan ini, Kemenag mengajak umat Islam menjadikan momentum pergantian tahun 1447 H ke 1448 H yang jatuh pada 16 Juni 2026 ini sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri.

“Kami ingin mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan momentum tahun baru Hijriah tersebut untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, melakukan berbagai macam perubahan agar tahun depan kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam keterangannya di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, peringatan tahun baru Islam tahun ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan banyak kalangan masyarakat. Program tersebut antara lain pemberdayaan kelompok eks narapidana terorisme (napiter), nikah massal, Islamic Wedding Expo, kegiatan untuk generasi muda, hingga gerakan 100.000 khataman Al-Qur’an.

Ia menyebut peringatan Muharram tahun ini dirancang lebih beragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Saya kira tahun baru Islam 1448 Hijriah ini lebih menarik, lebih variatif daripada peringatan tahun baru Islam sebelumnya,” katanya.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Gerakan Rashdul Kiblat Nasional yang mengajak masyarakat mengecek dan menyempurnakan arah kiblat di masjid, musala, rumah, hotel, maupun restoran.

“Kegiatannya simpel tapi bisa membuat arah kiblat kita waktu salat itu jauh lebih presisi daripada sebelum-sebelumnya,” ujar Abu.

Kemenag, kata Abu, menargetkan sebanyak 1.448.000 peserta mengikuti kegiatan Rashdul Kiblat secara nasional. Selain itu, dalam rangkaian Islamic Wedding Expo, Kemenag juga menghadirkan forum taaruf yang ditujukan bagi masyarakat yang telah siap menikah namun belum menemukan pasangan hidup.