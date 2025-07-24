Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Dzikir Harian Senin Sampai Minggu yang Bikin Hati Tenang, Hidup Makin Berkah

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |17:56 WIB
Dzikir Harian Senin Sampai Minggu yang Bikin Hati Tenang, Hidup Makin Berkah
Dzikir Harian Senin Sampai Minggu yang Bikin Hati Tenang, Hidup Makin Berkah (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Dzikir menjadi amalan ringan, tapi berdampak besar bagi ketenangan hati dan kehidupan yang penuh berkah. 

Dalam Islam, dzikir bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan jalan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan.

Umat Islam dianjurkan dzikir setiap harinya. Tujuannya agar hati senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta dan hidup lebih terarah. 

Berikut adalah susunan dzikir yang dianjurkan dibaca dari Senin hingga Minggu, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (24/7/2025):

1. Dzikir Hari Senin

لا حول ولا قوات إلا بالله علي عظيم

Laa haula wa laa quwwata illah billahil aliyyil azim

Artinya: “Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi dan Agung.”

Dzikir ini dibaca sebanyak 1000x sebagai dzikir di hari senin, pagi dan petang.

2. Dzikir Hari Selasa

اللهم صلى على سيدنا محمد نبي امي وعليه وصحبه وسلم

Allahumma sholi alaa sayyidina muhammad dinil nabbiyil ummi wa ala alihi wa sobbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, berikanlah rahmatMu kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw, dan keluarga Nabi Muhammad Saw)."

Dzikir ini diamalkan sebanyak 1000 kali dan dibaca setelah sholat fardhu.

3. Dzikir Rabu

أستغفر الله العظيم

Astaghfirullahaladzim, dibaca sebanyak 1000 kali.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa kami”

4. Dzikir Kamis

سبحان الله العظيم وبحمده

Subhanallahil azimi wabihamdi, sebanyak 1000 kali.

Artinya: “Maha Suci Allah, yang Maha Agung dan yang memuji-Nya”

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Bacaan Zikir dzikir Zikir
