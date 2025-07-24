JAKARTA - Dzikir menjadi amalan ringan, tapi berdampak besar bagi ketenangan hati dan kehidupan yang penuh berkah.
Dalam Islam, dzikir bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan jalan untuk selalu mengingat Allah dalam setiap waktu dan keadaan.
Umat Islam dianjurkan dzikir setiap harinya. Tujuannya agar hati senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta dan hidup lebih terarah.
Berikut adalah susunan dzikir yang dianjurkan dibaca dari Senin hingga Minggu, sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (24/7/2025):
لا حول ولا قوات إلا بالله علي عظيم
Laa haula wa laa quwwata illah billahil aliyyil azim
Artinya: “Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah yang Maha Tinggi dan Agung.”
Dzikir ini dibaca sebanyak 1000x sebagai dzikir di hari senin, pagi dan petang.
اللهم صلى على سيدنا محمد نبي امي وعليه وصحبه وسلم
Allahumma sholi alaa sayyidina muhammad dinil nabbiyil ummi wa ala alihi wa sobbihi wa sallim.
Artinya: “Ya Allah, berikanlah rahmatMu kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw, dan keluarga Nabi Muhammad Saw)."
Dzikir ini diamalkan sebanyak 1000 kali dan dibaca setelah sholat fardhu.
أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim, dibaca sebanyak 1000 kali.
Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa kami”
سبحان الله العظيم وبحمده
Subhanallahil azimi wabihamdi, sebanyak 1000 kali.
Artinya: “Maha Suci Allah, yang Maha Agung dan yang memuji-Nya”