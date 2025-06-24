Doa Zikir Bulan Muharram Lengkap dengan Arab, Arti, dan Terjemahan

JAKARTA - Doa zikir bulan Muharram layak disimak setiap muslim yang beriman. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan paling mulia dalam Islam. Anda bisa membaca doa awal dan akhir tahun hijriyah.

Memohon keselamatan di tahun baru dan ampunan atas tahun sebelumnya juga bisa dilakukan. Karena Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram, dosa diyakini diperberat, pahala juga dilipatgandakan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (24/6/2025), Okezone telah merangkum doa zikir bulan Muharram sebagai berikut.

Doa Zikir Bulan Muharram

1. Tasbih, Tahmid, Tauhid & Takbir (masing-masing 10×)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Subḥānallāh wal‑ḥamdu lillāh walā ilāha illallāh wallāhu akbar.

“Maha suci Allah, segala puji milik-Nya, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.”

2. Sholawat Nabi (10×)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allāhumma ṣalli ‘alā sayyidinā Muḥammad.

“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad.”

3. Doa “Rabbana” (10×)

رَبَّنَا آتِنَا فِي ...

Rabbana ātinā fīd‑dunyā ḥasanatan wa fil‑ākhirati ḥasanatan wa qinā ‘adhāban-nār.

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.”

4. Doa Sajadah (1×)

سَجَدَ وَجْهِيَ ...

Sajada waj‑hī lilladhī khalaqahu ...

“Akupun sujudkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan, membentuk, yang membuka pendengaran dan penglihatan-Nya. Mahasuci Allah, sebaik‑baik Pencipta.”

5. Dzikir Tambahan dalam Sujud (1×)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ...

Subḥānaka allāhumma anta rabbī ḥaqqan ...

“Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhanku sungguh... Ya Allah, amalku lemah

6. Doa Awal Tahun (1–3×)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ...

Allāhumma antal‑abadiyyul‑qadim ...

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, semoga shalawat kepada junjungan kami. Ya Allah, Engkau Maha Kekal, Yang Dahulu dan Awal... Tahun baru ini telah tiba, kami mohon perlindungan-Mu dari setan dan bala tentaranya, serta pertolongan melawan hawa nafsu...”