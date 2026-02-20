Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Buka Puasa Lengkap Arab, Latin, dan Artinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |12:57 WIB
Bacaan Doa Buka Puasa Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Menyegerakan buka puasa dengan kurma atau air sambil membaca doa sunnah menjadi amalan Rasulullah SAW yang penuh berkah di bulan Ramadhan. Berikut doa-doa yang dibaca saat berbuka puasa Ramadhan. 

Doa Berbuka Puasa

Berikut doa berbuka puasa yang umum dibaca.

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allâhumma lakas sumtu wa bika âmantu wa ‘alâ rizqika afthartu birahmatika yâ arhamar râhimin.

Artinya: "Ya Allah, karena-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Doa lain yang populer adalah doa yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruqu watsabatal ajru in sya’allah.

Artinya: "Telah hilang dahaga, basahlah urat-uratku, dan tetaplah pahalaku insyaallah."

Adab Berbuka Puasa

Menyegerakan Berbuka Puasa

Segera buka puasa tepat setelah azan Maghrib atau matahari terbenam, tanpa menunda meski hanya sebentar, untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari kekurangan.

 

Telusuri berita muslim lainnya
