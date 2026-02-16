Doa Sebelum dan Sesudah Buka Puasa Lengkap

JAKARTA - Waktu berbuka puasa adalah waktu yang ditunggu-tunggu umat Islam yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini juga merupakan momen yang mustajab untuk berdoa, dengan doa-doa yang dipanjatkan saat berbuka puasa dikatakan memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT.

Dilansir dari laman MUI, berikut ini adalah beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca menjelang berbuka puasa, lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya:

1. Doa Berbuka Puasa

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka ṣumtu wa bika āmantu wa 'alā rizqika afṭartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

2. Doa Setelah Berbuka Puasa

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Dzahaba aẓ-ẓama'u wabtallati l-'urūqu, wa thabata l-ajru in syā'a Allāh.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."

Selain doa-doa tersebut, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak zikir dan shalawat juga sangat dianjurkan menjelang berbuka puasa.