Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Sebelum dan Sesudah Buka Puasa Lengkap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |15:52 WIB
Doa Sebelum dan Sesudah Buka Puasa Lengkap
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Waktu berbuka puasa adalah waktu yang ditunggu-tunggu umat Islam yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini juga merupakan momen yang mustajab untuk berdoa, dengan doa-doa yang dipanjatkan saat berbuka puasa dikatakan memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT.

Dilansir dari laman MUI, berikut ini adalah beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca menjelang berbuka puasa, lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya:

1. Doa Berbuka Puasa

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka ṣumtu wa bika āmantu wa 'alā rizqika afṭartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

2. Doa Setelah Berbuka Puasa

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Dzahaba aẓ-ẓama'u wabtallati l-'urūqu, wa thabata l-ajru in syā'a Allāh.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."

Selain doa-doa tersebut, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak zikir dan shalawat juga sangat dianjurkan menjelang berbuka puasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/618/3191317//ilustrasi-IUGp_large.jpg
Bacaan Doa Buka Puasa Rajab: Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/612/3125521//merajut_kebersamaan_ramadan_bersama_ratusan_pengemudi_ojek_online-De1u_large.jpg
Merajut Kebersamaan Ramadan Bersama Ratusan Pengemudi Ojek Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/618/3122928//ilustrasi-9MDh_large.jpg
Kumpulan Doa Menjelang Buka Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/618/3120235//berbuka_puasa-9c72_large.jpg
5 Doa 10 Menit Sebelum Berbuka Puasa, Agar Semakin Berkah 
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement