Kumpulan Doa Menjelang Buka Puasa

JAKARTA - Menjelang waktu berbuka puasa, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa, zikir, dan shalawat. Momen ini dianggap istimewa karena doa-doa yang dipanjatkan saat berbuka puasa memiliki peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

"Tiga orang yang doanya tidak tertolak: seorang pemimpin yang adil, seorang yang berpuasa saat berbuka, dan doa orang yang terzalimi."

Dilansir dari laman MUI, berikut ini adalah beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca menjelang berbuka puasa, lengkap dengan teks Arab, Latin, dan artinya:

1. Doa Berbuka Puasa

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka ṣumtu wa bika āmantu wa 'alā rizqika afṭartu.

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."

2. Doa Setelah Berbuka Puasa

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Dzahaba aẓ-ẓama'u wabtallati l-'urūqu, wa thabata l-ajru in syā'a Allāh.

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah."