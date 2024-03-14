Niat Sholat Qobliyah Isya dan Artinya

NIAT sholat qobliyah isya bagi umat Islam. Pasalnya, sholat qabliyah merupakan salah satu shalat sunnah rawatib pendamping shalat dianjurkan untuk dilaksanakan.

BACA JUGA: Niat Sholat Setelah Isya Sebelum Tarawih

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu’in menyebutkan:

أَفْضَلُ النَّفْلِ عِيْدٌ أَكْبَرُ فَأَصْغَرُ فَكُسُوْفٌ فَخُسُوْفٌ فَاسْتِسْقَاءٌ فَوِتْرٌ فَرَكْعَتَا فَجْرٍ فَبَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ فَجَمِيْعُهَا فَي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَالتَّرَاوِيْحُ فَالضُّحَى فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالتَّحِيَّةِ وَالْإِحْرَامِ فَالْوُضُوْءُ

Artinya,

“Shalat sunnah yang paling utama adalah shalat idul adha, lalu idul fitri, lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, lalu shalat minta hujan, lalu dua rakaat qobliyah subuh, lalu shalat rawatib lainnya, semua rawatib dalam satu tingkatan, lalu shalat tarawih, lalu shalat dhuha, lalu dua rakaat thawaf, tahiyatul masjid dan shalat sunnah ihram, lalu shalat sunnah wudhu.” (Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 1998] halaman 54).

BACA JUGA: Niat Sholat Setelah Isya Sebelum Tarawih

Hal itu menandakan bahwa semua shalat sunnah rawatib termasuk shalat qabliyah isya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Secara hukum, shalat ini juga merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.