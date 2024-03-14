Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Niat Sholat Qobliyah Isya dan Artinya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |14:28 WIB
Niat Sholat Qobliyah Isya dan Artinya
Ilustrasi niat sholat Isya ( Foto : Freepik)
A
A
A

NIAT sholat qobliyah isya bagi umat Islam. Pasalnya, sholat qabliyah merupakan salah satu shalat sunnah rawatib pendamping shalat dianjurkan untuk dilaksanakan.

Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu’in menyebutkan:

أَفْضَلُ النَّفْلِ عِيْدٌ أَكْبَرُ فَأَصْغَرُ فَكُسُوْفٌ فَخُسُوْفٌ فَاسْتِسْقَاءٌ فَوِتْرٌ فَرَكْعَتَا فَجْرٍ فَبَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ فَجَمِيْعُهَا فَي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَالتَّرَاوِيْحُ فَالضُّحَى فَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالتَّحِيَّةِ وَالْإِحْرَامِ فَالْوُضُوْءُ

Artinya,

“Shalat sunnah yang paling utama adalah shalat idul adha, lalu idul fitri, lalu gerhana matahari, lalu gerhana bulan, lalu shalat minta hujan, lalu dua rakaat qobliyah subuh, lalu shalat rawatib lainnya, semua rawatib dalam satu tingkatan, lalu shalat tarawih, lalu shalat dhuha, lalu dua rakaat thawaf, tahiyatul masjid dan shalat sunnah ihram, lalu shalat sunnah wudhu.” (Zainuddin Al-Malibari, Fathul Mu’in, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah: 1998] halaman 54).

Hal itu menandakan bahwa semua shalat sunnah rawatib termasuk shalat qabliyah isya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Secara hukum, shalat ini juga merupakan sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/618/3182559//doa-d5X3_large.jpg
Kumpulan Doa agar Bisa Bertemu ke Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127631//menag_nasaruddin_umar-SOPA_large.jpg
Menag Ajak Umat Amalkan Nasihat dan Ceramah selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127584//idul_fitri-s8PR_large.jpg
Akurat, Buku Berusia 132 Tahun Ini Prediksi Tanggal Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/337/3127356//menag_nasaruddin_umar-K4wZ_large.JPG
Idulfitri 1446 H, Menag: Momentum Tingkatkan Sinergi dan Cegah Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127078//zakat-jLV7_large.jpg
Takaran Zakat Fitrah 2025 yang Tepat Sesuai Ketentuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/618/3127067//doa-8JVF_large.jpg
Doa Akhir Ramadhan Menurut Anjuran Sunnah Beserta Keutamaannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement