Kapan Waktu yang Tepat untuk Membayar Zakat Fitrah?

JAKARTA - Zakat fitrah menjadi kewajiban penutup puasa Ramadhan yang wajib ditunaikan setiap Muslim mampu menjelang Idul Fitri 1447 H/2026 M. Mengetahui waktu pembayaran yang tepat krusial agar zakat sah, tepat sasaran, dan penuh berkah sesuai syariat Islam.

Waktu Mulai (Awal Ramadhan)

Zakat fitrah boleh dibayarkan sejak terbenamnya matahari malam pertama Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Okezone Muslim merujuk pendapat jumhur ulama seperti Imam Syafi'i yang membolehkan pembayaran awal untuk mempercepat penyaluran ke fakir miskin.

BAZNAS RI menegaskan zakat yang dibayar lebih dulu memastikan mustahik bisa belanja kebutuhan hari raya tepat waktu. Ini sunnah dan dianjurkan di Indonesia untuk efisiensi distribusi.

Waktu Afdhal (Paling Disunahkan)

Waktu paling utama membayar zakat fitrah adalah pagi hari setelah imsak hingga sebelum shalat Idul Fitri. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan momen ini dalam hadits sahih:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاة

‘An ibni ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma qaala: Ama ran-Nabiyyus shallallahu ‘alaihi wa sallam bi zakatil fitri qabla-l khuruuji ilash shalaah.

Artinya :"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi SAW memerintahkan zakat fitrah (dikeluarkan) sebelum orang-orang keluar menuju shalat Id." (HR. Bukhari no. 1503)

Pagi hari sebelum takbir Idul Fitri menjadi waktu afdhal karena zakat langsung tersalurkan saat mustahik paling membutuhkan untuk kebutuhan hari raya.