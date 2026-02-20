Maghrib Hari Ini Jam Berapa? Cek Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadhan 2026 Terbaru Hari ini

PUASA Ramadhan adalah waktu yang penuh berkah dan kedamaian. Setiap hari, umat Muslim di seluruh dunia menantikan saat berbuka puasa, dan waktu Maghrib menjadi momen yang sangat penting. Di artikel ini, Okezone akan membantu umat muslim dan muslimah mengetahui Maghrib hari ini jam berapa serta memberikan jadwal imsakiyah dan buka puasa Ramadhan 2026 terbaru untuk wilayah Jakarta.

Waktu Maghrib merupakan salah satu waktu yang sangat dinantikan oleh umat Muslim, karena ini adalah saat berbuka puasa. Mengetahui waktu Maghrib hari ini sangat penting agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu. Biasanya, waktu Maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari, dan ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi geografis.

Untuk memastikan Anda berbuka puasa tepat waktu, Anda bisa memanfaatkan berbagai aplikasi atau situs yang menyediakan jadwal imsakiyah harian. Misalnya, di Jakarta, waktu Maghrib hari ini adalah sekitar pukul 18:18 WIB.