Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Doa Usai Sholat Witir dan Dzikir

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:19 WIB
Bacaan Doa Usai Sholat Witir dan Dzikir
Ilustrasi bacaan doa dan dzikir usai sholat witir. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BACAAN doa usai sholat witir dan dzikir. Witir secara bahasa berarti ganjil. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu Witr dan menyukai yang witr (ganjil)." (HR Bukhari nomor 6410 dan Muslim: 2677)

Sedangkan yang dimaksud witir pada sholat witir adalah sholat yang dikerjakan antara Sholat Isya dan terbitnya fajar (masuknya waktu shubuh). Sholat witir merupakan penutup sholat malam.

Adapun hukum sholat witir menurut mayoritas ulama adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan ada dua doa yang bisa diamalkan setelah sholat witir, yaitu: 

Doa 1

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Arab latin: Subhaanal malikil qudduus (dibaca tiga kali).

Artinya: "Maha Suci Engkau yang Maha Merajai lagi Maha Suci dari berbagai kekurangan." (HR Abu Dawud nomor 1430, An-Nasa'i: 1735, dan Ahmad 3: 406. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini shahih) 

Doa 2

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Arab latin: Allahumma inni a’udzu bi ridhaoka min sakhotik wa bi mu’afaatika min ‘uqubatik, wa a’udzu bika minka laa uh-shi tsanaa-an ‘alaik, anta kamaa atsnaita ‘ala nafsik (dibaca satu kali).

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan kepada diri-Mu sendiri." (HR Abu Dawud nomor 1427, Tirmidzi: 3566, An-Nasa'i: 1748, dan Ibnu Majah: 1179. Al Hafizh Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini shahih) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement