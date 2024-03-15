Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sholat Tarawih 11 Rakaat Witirnya Berapa?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |18:03 WIB
Sholat Tarawih 11 Rakaat Witirnya Berapa?
Ilustrasi sholat tarawih berapa rakaat (Foto:Freepik)
A
A
A

SHOLAT tarawih 11 rakaat witirnya berapa? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan umat Muslim yang ingin melakukan sholat sendiri di rumah. Biasanya jumlah rakaat sholat tarawihnya bisa 8 atau 20 dan diikuti tiga rakaat witir .

Lantas sholat tarawih 11 rakaat witirnya berapa? ni berarti sholat tarawih itu sendiri dikerjakan sebanyak 8 rakaat, ditambah witir tiga rakaat sehingga jumlah sholatnya jadi 11 rakaat.

Sementara itu, sebagian umat Islam Indonesia melaksanakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat, termasuk 3 rakaat witir, dengan formasi 4-4-3 (witir). Ada juga yang 11 rakaat dengan formasi 2-2-2-2-2-1 (witir).

Dalam riwayat dari Abu Salamah bin Abdirrahman, ia bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu anha, "Bagaimanakah sholat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di bulan Ramadhan?"

"Aisyah Radhiyallahu anha menjawab, 'Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak pernah menambah di dalam Ramadhan dan di luar Ramadhan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat."

Halaman:
1 2
